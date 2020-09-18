  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Diyarbakır’da eş dehşeti! Önce eşini ardından akrabasını bıçakladı

Diyarbakır’da eş dehşeti! Önce eşini ardından akrabasını bıçakladı

Diyarbakır'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini barışmak için çağırdığı yerde bıçakladı. Ardından akrabasıyla görüşen kişi bir kebap dükkanından aldığı bıçakla akrabasına saldırmaya başladı. Kameralara kaydedilen bu anların ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ise kaçan eşi arama çalışmalarına başladı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi  Samet Y. isimli bir kişi aynı gün içerisinde ilk önce boşanma aşamasındaki eşini sonradan da akrabasını bıçakladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilen görüntülerin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan Samet Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da sürücü terörü! Otobüs şoförünü darp edip karnından ısırdıAdana'da sürücü terörü! Otobüs şoförünü darp edip karnından ısırdı

Büyükçekmece'de akıl almaz ölüm! Arabanın içinde cesedine ulaşıldıBüyükçekmece'de akıl almaz ölüm! Arabanın içinde cesedine ulaşıldı

Yasa dışı şekilde maymun beslemişti! Meriç İzgi adliyeye sevk edildiYasa dışı şekilde maymun beslemişti! Meriç İzgi adliyeye sevk edildi

Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama!Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama!

 

18 Eylül 2020 Cuma 15:02
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Diyarbakır’da eş dehşeti! Önce eşini ardından akrabasını bıçakladı
Diyarbakır’da eş dehşeti! Önce eşini ardından akrabasını bıçakladı
Adana'da sürücü terörü! Otobüs şoförünü darp edip karnından ısırdı
Adana'da sürücü terörü! Otobüs şoförünü darp edip karnından ısırdı
Büyükçekmece'de akıl almaz ölüm! Arabanın içinde cesedine ulaşıldı
Büyükçekmece'de akıl almaz ölüm! Arabanın içinde cesedine ulaşıldı
Eylül ayında kar yağdı! Görenler şaştı, kaldı
Eylül ayında kar yağdı! Görenler şaştı, kaldı
Genç kıza uyuşturucuya alıştırdığı söylenip vuruldu! Ölmesin diye yardım edip kaçtılar
Genç kıza uyuşturucuya alıştırdığı söylenip vuruldu! Ölmesin diye yardım edip kaçtılar
Yasa dışı şekilde maymun beslemişti! Meriç İzgi adliyeye sevk edildi
Yasa dışı şekilde maymun beslemişti! Meriç İzgi adliyeye sevk edildi
Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama!
Müge Anlı'dan Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin açıklama!
Arnavutköy'de bir kafedeki silahlı kavgada arkadaşını vurdu!
Arnavutköy'de bir kafedeki silahlı kavgada arkadaşını vurdu!
Malatya’da 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem!
Malatya’da 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem!
Güvercinlere yem atan yaşlı adam kamyonun altında kaldı!
Güvercinlere yem atan yaşlı adam kamyonun altında kaldı!