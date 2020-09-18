Diyarbakır’da eş dehşeti! Önce eşini ardından akrabasını bıçakladı

Diyarbakır'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini barışmak için çağırdığı yerde bıçakladı. Ardından akrabasıyla görüşen kişi bir kebap dükkanından aldığı bıçakla akrabasına saldırmaya başladı. Kameralara kaydedilen bu anların ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ise kaçan eşi arama çalışmalarına başladı.