Diyarbakır’da eş dehşeti! Önce eşini ardından akrabasını bıçakladı
Diyarbakır'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini barışmak için çağırdığı yerde bıçakladı. Ardından akrabasıyla görüşen kişi bir kebap dükkanından aldığı bıçakla akrabasına saldırmaya başladı. Kameralara kaydedilen bu anların ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ise kaçan eşi arama çalışmalarına başladı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Samet Y. isimli bir kişi aynı gün içerisinde ilk önce boşanma aşamasındaki eşini sonradan da akrabasını bıçakladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilen görüntülerin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan Samet Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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