Diyarbakır’da eşini öldüren zanlı yakalandı

Diyarbakır'ın İlçesi olan Ergani de eşini boğazından keserek öldüren şahıs, polis kuvvetleri tarafından yakalandı.

Cinayet, Ergani bölgesinin, Şirinevler mahallesi 2. sokağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koca Mehmet Öztürk ve eşi Vezire Öztürk arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma gerçekleşti, sinirlerin yükselmesi ve tartışmanın durmaması üzerine, Mehmet Öztürk, 3 çocuğunun annesi olan, 32 yaşındaki Vezire Öztürk'ü boğazından keserek öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

Olaya tanık olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 32 yaşındaki Vezire Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Olay yaşandığında, Öztürk çiftinin çocukları henüz okuldaydı, olay yerinde bulunan akrabalar, yaşanan tartışma ve sonucu yüzünden sinir krizi geçirdiler.

Polis kuvvetleri, yapılan arama sonucunda, şahsı elindeki bıçakla beraber yakalayarak, adliyeye gönderdi.