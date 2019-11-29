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Diyarbakır’da futbol turnuvası

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mahalle takımları arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Diyarbakır’da futbol turnuvası

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mahalle takımları arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Çınar İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen lig usulü futbol turnuvası başladı. Bugün oynan ilk karşılaşmaların ardından başlayan turnuva ile ilgili konuşan vatandaşlar, etkinliğin kaynaşma açısından çok önemli olduğunu belirterek, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyarbakır’da futbol turnuvası

Diyarbakır’da futbol turnuvası

Kaynak: İHA

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