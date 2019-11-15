Diyarbakır’da gastronomi çalıştayı düzenlendi

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gastronomi çalıştayı düzenlendi.

Fuar alanında düzenlenen çalıştaya, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi'nden akademisyenler, gastronomi yazarları, blogerlar, influcerlar, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları, oteller, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler katıldı.

Yaklaşık 70 kişinin katılım sağladığı çalıştay kapsamında Diyarbakır'ın gastronomi turizminde güçlü, zayıf yönleri, yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Çalıştayda, kentin sahip olduğu ve kaybolmaya başlayan yöresel ürünlerin lezzetlerin envanterinin çıkarılması, üretiminin yapılması ve tanıtım için gerekli altyapının sağlanması gerektiği vurgulandı. Mezopotamya coğrafyasının ve Diyarbakır ilinin sahip olduğu tarihsel geçmişin zengin bir mutfak kültürü oluşturduğu ve bu kültürün de turizm sektöründe katma değer üretiminde önemli bir potansiyel olduğu vurgulandı. Gastronomi alanında yerel kurumlar işbirliğinde akademik kurumların ve işletmelerin desteği ile çalışmalar yapılması gerektiği belirtildi. Çalıştay sonrasında üniversitelerin, yerel kurumların ve işletmeleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde çalışma yapılması kararlaştırıldı ve ortak bir ekip oluşturuldu.

Çalıştay ile ilgili değerlendirme yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bu yıl ikincisini düzenledikleri fuara yoğun bir ilgi olduğunu, yerelde ve ulusal düzeyde gastronomi alanında çalışanlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılandığını belirterek, bu alandaki çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Kaya, yöresel ürünlerimizin tescil çalışmalarının yanında evlerde üretilen yöresel yemeklerin turistlere sunumu için Sur ilçesinde tarihi bir yapıyı Gastronomi Atölyesi olarak işlevlendireceklerini, Keçi Burcu'nda da yöresel ürünlerin sunumu için çalışma yaptıklarını ve bu alanlarda özellikle kadınlara yer vereceklerini dile getirdi. Başlattıkları projeler için GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'ndan destek aldıklarını vurgulayan Kaya, destek sunan kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA