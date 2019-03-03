Diyarbakır’da gaz kokusu paniği

Diyarbakır'da şofbene bağlı tüpten sızan gazdan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi Güney apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede duş almak için şofbeni açan bir kişi sızan gazdan etkilendi. Fenalaşan vatandaş kendini evden dışarıya atarak komşularından yardım istedi. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 acil sağlık ekipleri vatandaşı, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yapılan incelemenin ardından gaz sızıntısının şofbene bağlı tüpten geldiği anlaşıldı.

Kaynak: İHA