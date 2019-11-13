İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. DİYARBAKIR'DA HDP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

DİYARBAKIR'DA HDP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

DİYARBAKIR'DA HDP'Lİ 2 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Belediye Başkanı Belgin Diken ve Hazro ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çevik, haklarındaki terör soruşturması nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Çevik'in yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner, Diken'in yerine ise Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi görevlendirildi.

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT