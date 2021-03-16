Diyarbakır'da hırsız camiden ses cihazını kefene sarıp çaldı

Olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Camiye ezan okumak için gelen imam, ses cihazının olduğu odaya girince cihazın yerinde olmadığını fark etti.

GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

İmam güvenlik kameralarını izleyince, bir şahıs tarafından ses cihazının çalındığını gördü. Görüntülerde şüphelinin camiye namaz kılmak bahanesiyle girdiği ve elinde bir poşet olduğu görülüyor.

Camide bir süre dolanan hırsızlık şüphelisi, etrafta kimsenin olmamasından faydalanarak ses cihazının olduğu caminin ikinci katına doğru yöneliyor.

8 BİN LİRALIK CİHAZI KEFENE SARIP KAÇTI

Ses cihazının olduğu odada bir süre bekleyen şüpheli, ardından yanında getirdiği kefen bezine 8 bin lira değerindeki ses cihazını sarıp camiden ayrıldı. Cami cemaati, zanlının bir an önce yakalanmasını istiyor.

Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.