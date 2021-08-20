20 Ağustos 2021 Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Diyarbakır'da iğrenç olay! 16 yaşındaki kız, babası tarafından hamile kaldı!Adana'da ilginç olay! Çalmak istediği arabayı önce tamir edip sonra çaldı!İl için mavi ışık yandı! Samsun İl Sağlık Müdürü: ''Eskiye göre 4 kat daha az sayıda hasta yatıyor!''Rafike isminin anlamı nedir, Rafike ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kebire isminin anlamı nedir, Kebire ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablasından Gülistan Doku'nun ablasına duygu dolu mesaj: ''Onlara ölüm yakışır mı?''Dilber isminin anlamı nedir, Dilber ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dindar isminin anlamı nedir, Dindar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bolgan isminin anlamı nedir, Bolgan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Diyarbakır'da iğrenç olay! 16 yaşındaki kız, babası tarafından hamile kaldı!

Diyarbakır'da iğrenç olay! 16 yaşındaki kız, babası tarafından hamile kaldı!

Diyarbakır'da 16 yaşındaki R.Ş. isimli bir kızın rahatsızlığından ötürü gittiği hastanede hamile olduğu öğrenildi. Kızın, babası tarafından cinsel istismara uğradığını itiraf etmesinin ardından baba ekipler tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Diyarbakır'da iğrenç olay! 16 yaşındaki kız, babası tarafından hamile kaldı!

Diyarbakır'da yaşanan olayda rahatsızlığı nedeniyle annesiyle beraber doktora giden 16 yaşındaki kzıın hamile olduğu ortaya çıktı. R.Ş. isimli kızın babası Ş.Ş. tarafından kendisine cinsel istismarda bulunulduğu öğrenildi. 

Yenişehir ilçesinde bu sabah gerçekleşen olayda rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.’nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi. R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi.

Diyarbakır'da iğrenç olay! 16 yaşındaki kız, babası tarafından hamile kaldı!

BABA GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan Ş.Ş. de yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT