Diyarbakır'da iğrenç olay! 16 yaşındaki kız, babası tarafından hamile kaldı!

Diyarbakır'da yaşanan olayda rahatsızlığı nedeniyle annesiyle beraber doktora giden 16 yaşındaki kzıın hamile olduğu ortaya çıktı. R.Ş. isimli kızın babası Ş.Ş. tarafından kendisine cinsel istismarda bulunulduğu öğrenildi.

Yenişehir ilçesinde bu sabah gerçekleşen olayda rahatsızlanınca annesi ile birlikte Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giden R.Ş.’nin yapılan muayenesinde hamile olduğu belirlendi. R.Ş., babasının cinsel istismarına uğradığını ve intihar edeceğini söyleyince doktor, durumu hastane polisine bildirdi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye Çocuk Şube ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, R.Ş. ve annesini doktor muayenesinin ardından ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan Ş.Ş. de yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü.