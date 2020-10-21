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  3. Diyarbakır'da kadın cinayeti! Merve Aslan eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından katledildi

Diyarbakır'da kadın cinayeti! Merve Aslan eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından katledildi

Diyarbakır'da yaşayan 24 yaşındaki Merve Aslan, kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından sokak ortasında başından ve göğsünden silahla vurularak öldürüldü. Genç kızın cenazesi hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Mustafa Aslan ifadesinde cinayeti namus nedeniyle işlediğini söyledi.

Diyarbakır'da kadın cinayeti! Merve Aslan eski sevgilisinden kaçarken kardeşi tarafından katledildi 115

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağı'nda yaşanan olayda, Adıyaman'dan gelen 21 yaşındaki Mustafa Arslan 3 yıldır görüşmediği ablası Melek Aslan (24) ile buluştu. Kardeşlerin arasında çıkan tartışmada yanında getirdiği silahı ablasına doğrultan Mustafa Arslan 4 el ateş etti. 

Kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan'ın, 2 ay önce peşini bırakmayan eski erkek arkadaşına karşı koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak kardeşinin kurbanı olduğu ortaya çıktı. Genç kızın, erkek arkadaşından şikayetçi olduğu polis ifadesinde, "Orhan bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum ancak ailem beni arayıp, tepki verdi. Sonrasında ailem benimle irtibatı kesti" dediği öğrenildi. 