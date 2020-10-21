Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağı'nda yaşanan olayda, Adıyaman'dan gelen 21 yaşındaki Mustafa Arslan 3 yıldır görüşmediği ablası Melek Aslan (24) ile buluştu. Kardeşlerin arasında çıkan tartışmada yanında getirdiği silahı ablasına doğrultan Mustafa Arslan 4 el ateş etti.

Kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan'ın, 2 ay önce peşini bırakmayan eski erkek arkadaşına karşı koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak kardeşinin kurbanı olduğu ortaya çıktı. Genç kızın, erkek arkadaşından şikayetçi olduğu polis ifadesinde, "Orhan bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum ancak ailem beni arayıp, tepki verdi. Sonrasında ailem benimle irtibatı kesti" dediği öğrenildi.