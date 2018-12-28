Diyarbakır’da kaleci antrenörlerine eğitim verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligleri workshop programları Diyarbakır'da yapıldı.

Milli Takım ile Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve unutulmaz kalecisi Rasim Kara, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen Spor Toto Bölgesel Gelişim Ligleri workshop programları kapsamında Diyarbakır'da kaleci antrenörlerine eğitim verdi. Dünya ve Türkiye futbolunda yapılan kaleci hatalarını video üzerinden gösteren Kara "Kalecilik özel yetenek istiyor ancak iyi bir kaleci doğru ve iyi bir eğitimle yetişir" dedi.

Bölgesel Gelişim Ligleri'nde görev yapan yaş grubu teknik sorumlularının (U15-U16-U17-U19) katılımına yönelik planlanan workshop programlarının ikinci ayağı Diyarbakır'da yeni hizmete giren Ramadan Oteli'nde gerçekleşti. TFF Eğitim Departmanında görev yapan Rasim Kara ve Cem Pamiroğlu, Diyarbakır ve bölgeden gelen antrenörlere eğitim verdi.

Milli Takım ile Beşiktaş'ın eski teknik direktörü ve unutulmaz kalecisi Rasim Kara,dünya futbolu ve Türkiye liglerindeki kaleci hatalarını video eşliğinde göstererek,meslektaşlarına kalecilere nasıl eğitim vermeleri gerektiği konusunda telkinlerde bulundu. Kaleciliğin futbolda özel bir yeri olduğunu belirten Kara, "Kalecilik özel bir alan. Herkes kaleci olamaz. Bu konuda yeteneğinin olması gerekir. Aynı zamanda çok emek istiyor. İyi ve doğru bir eğitimle ancak iyi kaleciler yetişir. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım" diye konuştu.

TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan ise eğitim çalışmasının Diyarbakır'da yapılmasının önemine dikkat çekerek çok verimli bir eğitim süreci olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA