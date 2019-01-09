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Diyarbakır’da kar yağışı başladı

Diyarbakır'da gece saatlerinde etkili bir şekilde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Diyarbakır’da kar yağışı başladı

Diyarbakır'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Diyarbakır'da gece saatlerinde etkili bir şekilde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Trafikte aksamalara neden olan kar yağışı bazı vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Saatlerce etkisini sürdüren kar daha sonra yerini karla karışık yağmura bıraktı. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğüne göre kar yağışı yarın da etkisini gün boyu gösterecek.

Kaynak: İHA

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