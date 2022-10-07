Diyarbakır'da kayınpeder dehşeti! Namaz kılan damadını vurarak öldürdü!

Diyarbakır'da, namaz kılan bir adamı kayınpederi 4 el ateş ederek öldürdü.

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Diyarbakır'da kayınpeder dehşeti! Namaz kılan damadını vurarak öldürdü!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşanan olayda, bir ailenin damadı olan ve aile içerisinde sorunlu olduğu iddia edilen adam, kayınpederi tarafından namaz kılarken öldürüldü. Kayınpederinin silahla 4 el ateşlemesi sonucu kafasından ve vücudundan ağır yaralanan damat, acilen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan damat, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan kayınpederi arama çalışmaları başlatıldı.

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