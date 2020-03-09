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  3. Diyarbakır'da kız kaçırma olayı! 3 yaşındaki kızı 2 kız kaçırdı

Diyarbakır'da kız kaçırma olayı! 3 yaşındaki kızı 2 kız kaçırdı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 3 yaşındaki kız çocuğu E.G. evlerinin önünde 2 kız çocuğu tarafından kaçırıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu 7 buçuk saat sonra yakalanırken, küçük çocuğu kaçıranlar ise kargaşadan yararlanarak olay yerinden kaçtılar.

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09 Mart 2020 Pazartesi 15:20

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