Diyarbakır'da korkunç olay! Koronavirüsten kaçmıştı, Dicle Nehri'nde boğuldu
Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen 17 yaşındaki bir genç, serinlemek için gittiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu.
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24 Haziran 2020 Çarşamba 15:53
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