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  3. Diyarbakır'da korkunç olay! Koronavirüsten kaçmıştı, Dicle Nehri'nde boğuldu

Diyarbakır'da korkunç olay! Koronavirüsten kaçmıştı, Dicle Nehri'nde boğuldu

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'dan Diyarbakır'a gelen 17 yaşındaki bir genç, serinlemek için gittiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak boğuldu.

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24 Haziran 2020 Çarşamba 15:53

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