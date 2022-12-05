Diyarbakır'da korkunç ölüm! 25 yaşındaki genç, elektrik diğerinde asılı halde bulundu!

Diyarbakır Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde 789. Sokak’ta 25 yaşındaki Bekir Aydın, kaçak şekilde inşaat eldiveni takarak yüksek gerilim direğine çıkarak kablo kesmeye çalıştı. Akıma kapılan genç direkte asılı kaldı.
DİREKTE ASLI HALDE BULUNDU
Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik şirketi görevlileri geldi. Direkte asılı kalan Aydın, ekipler tarafından indirilerek hastaneye sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
25 yaşındaki genç, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis yaşanan olay sonrası inceleme başlattı.