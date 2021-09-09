Diyarbakır'da koronavirüs çocukları vurdu: 1402 çocuktan 466'sı Kovid-19'a yakalandı! Tüm çocukların tek özelliği var

Koronavirüs vakalarının arttığı iller arasında yer alan Diyarbakır'da salgın sadece genç ve yetişkinleri etkilemiyor. Ağustos ayında çocuk vakaların sayısının artmasıyla tehlikenin boyutu gözler önüne serilirken aşılamanın önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

100'DEN FAZLA ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu konuda son durumu açıklayan ve değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doktor Semih Canpolat, hastaneye ağustos ayı içerisinde 1402 çocuğun Covid-19 şüphesi ile başvuru yaptığını belirterek; yapılan muayene ve testler sonucu 466 çocuğun testi pozitif çıktığını, hastaneye yapılan tedavilerinin ardından çocukların büyük bölümü sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini, şu anda ise 72'si klinik, 81'i yoğun bakım olmak üzere 153 çocuğun tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Hastanede Özel Çocuk Covid-19 Tedavi Kliniği bulunuyor ve başvuran şüpheli çocuklar muayene edildikten sonra test için sürüntüleri alınıyor. Test pozitif çıktığında ise hemen tedavi başlıyor. Hasta olan çocuklar tek kişilik odaya alınıyor, burada annesi ile birlikte kalıyor.

Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Semih Canpolat yetişkin hastaların haricinde çocuklarda da korona vakalarının çoğaldığını ve hastaneye yatışların arttığını söyledi. Vakaların artmasıyla birlikte yeni bir düzenlemeye gittiklerini belirten Canpolat, günlük ortalama 50 çocuktan sürüntü testi aldıklarını vurguladı. Hastaları önce izolasyon alanına aldıklarını ve tetkiklerini yaptıktan sonra çocuk uzman doktorlarının kararı sonucunda tedaviye başladıklarını söyledi.