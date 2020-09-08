Diyarbakır'da koronavirüslü hastayı taşıyan ambulans kaza yaptı!
Diyarbakır'da koronavirüslü hastanın nakli gerçekleştiren bir ambulans otomobille çarpıştı. Yaşanan kazada kimse yara almazken olay yerine gelen başka bir ambulansla hastanın sevki gerçekleştirildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde yaşanan olayda bir ambulans korona virüs vakası nakil ederken kavşakta otomobille çarpıştı. Kimsenin yaralanmadığı olayda ilgili polis incelemelerini sürdürüyor.
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08 Eylül 2020 Salı 12:42
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