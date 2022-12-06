Diyarbakır'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Sapık şahıs 9 yaşındaki çocukla birlikte metruk bir evde bulundu!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 792. Sokak'ta bulunan metruk bir evde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, saat 19.30 civarı metruk bir evin önünden geçen H.B. ve arkadaşları içeride bir kişinin olduğunu gördü.

Cep telefonlarının ışıklarını yakarak içeriye giren gençler, 25 yaşlarındaki bir şahsın 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz ve tecavüz girişimini görünce şok oldu. Gençler, kızın güvenliğini sağlarken, çevredekiler tarafından da durumun öğrenilmesi üzerine tacizci sokak ortasında darp edildi.

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ÇOCUK 9, TACİZCİ 25 YAŞLARINDA

Tacizciyi suçüstü yakalayan H.B., kız çocuğunun çıplak halde olduğunu, tacizcinin de giyinmeye başladığını ileri sürerek şahsın ceza alması için yetkililere çağrıda bulundu. H.B., "Saat 19.30 civarıydı, yoldan geçerken burada birinin olduğunu fark ettik. İçeri girerek ışığımı yaktım, arkadaşlarla baktığımızda şüpheli oturuyordu, kız çıplak şekildeydi, şoka girdik. Biz, içeri girdiğimizde kemerini düzeltiyordu, daha sonra dışarı çıkartarak vurduk. İstiyoruz ki cezasını alsın. Kız 9 yaşındaydı, adam 25 yaşlarındaydı" dedi.

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MAHALLELİ YETKİLİLERE SESLENDİ

"Yetkililerden rica ediyoruz, bu metruk evin yıkılmasını istiyoruz" diyen H.B., "Kadınlarımız var. Biz, gözümüzle şahit olduk, yetkililerin gerekeni yapmasını rica ediyoruz. Mahalle sakinleri polisi aradı şahsın cezasını çekmesi için. Polis alıp karakola gitti. Ben de giderek ifademi verdim. Gözümüzle şahit olduk" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, şüpheli mahalleli tarafından polis ekiplerine teslim edildi.