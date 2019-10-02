Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı

Diyarbakır’da öğrencisi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 9 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda sabah saatlerinde öğrencileri okula götürmek için yola çıkan 21 S 0650 plakalı öğrenci servisi, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan 63 M 5269 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada öğrenci servisi ve otomobilde bulunan 9 kişi yaralanırken kaza anı görüntüleri de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.