Diyarbakır'da parkta kanlar içinde bir erkek cesedi bulundu!

Diyarbakır'da parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, çimenlerin üzerinde hareketsiz bir şekilde duran bir erkek bedeni ile karşılaştı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk kontrolde şahsın öldüğü belirledi. Ceset yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.