Diyarbakır'da parkta kanlar içinde bir erkek cesedi bulundu!
Diyarbakır'da parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, çimenlerin üzerinde hareketsiz bir şekilde duran bir erkek bedeni ile karşılaştı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk kontrolde şahsın öldüğü belirledi. Ceset yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Diyarbakır'da Kaynartepe Mahallesi Koşuyolu Parkı'nda yerde hareketsiz olarak duran kişi görenleri tedirgin etti. Çevredeki vatandaşların 112'ye ihbarı sonucu gelen ekipler, adamın Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi nüfusuna kayıtlı 50 yaşındaki Cuma Arıtürk'e ait olduğu ve ölmüş olduğuna kanaat getirdi. Ceset morga kaldırılırken polis ise olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
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