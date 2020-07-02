Diyarbakır'da pik noktaları her gün yaşanmaya devam ediyor!

Diyarbakır'da son iki haftada sokakta maskesiz dolaşan vatandaşların vaka sayılarını arttırmasının ardından ilçe genelinde her gün yeni bir pik noktasını yaşanmaya başladı. İlçedeki esnaf vatandaşların bu sorumsuzluğuna tepki göstererek maske takmadan dışarıda dolaşanları cinayet işlemiş gibi gördüklerini söyledi.