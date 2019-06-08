Diyarbakır'da PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twiiter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
DHA
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