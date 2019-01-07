Diyarbakır’da polis merkezine patlayıcı atılmasıyla ilgili 10 gözaltı
Diyarbakır'da polis merkezine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 6'sı suça süreklenen çocuk, 10 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da polis merkezine el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmesine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 6'sı suça süreklenen çocuk, 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitler Polis Merkezi Amirliğine, 4 Ocak'ta, el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, olaya karıştığı tespit edilen 6'sı suça karışmış çocuk, 10 kişinin adresleri belirlendi. Şahıslar, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Kaynak: İHA
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