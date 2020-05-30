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  3. Diyarbakır'da polisin kimlik kontrolüne ateşle karşılık verdi! 1 polis şehit

Diyarbakır'da polisin kimlik kontrolüne ateşle karşılık verdi! 1 polis şehit

Diyarbakır'da kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine, belinde tabanca ile yürüyen kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Yaralanan bir polis memuru şehit oldu. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.

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30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:45

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