Diyarbakır'da polisin kimlik kontrolüne ateşle karşılık verdi! 1 polis şehit
Diyarbakır'da kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine, belinde tabanca ile yürüyen kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Yaralanan bir polis memuru şehit oldu. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.
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30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:45
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