Diyarbakır'da polisin kimlik kontrolüne ateşle karşılık verdi! 1 polis şehit

Diyarbakır'da kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine, belinde tabanca ile yürüyen kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Yaralanan bir polis memuru şehit oldu. Şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.