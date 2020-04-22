Diyarbakır'da, ramazan ve yasak öncesi alışveriş esnafı memnun etmedi

DİYARBAKIR'ın cadde ve sokaklarında, ramazanın başlangıcı ve 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi yaşanan hareketlilik, esnafa yaramadı. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen kişilerin, alışveriş de yapmadığı gözlendi.

Koranavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Diyarbakır'ın cadde ve sokakları, kalabalıklaştı. Merkez Sur ilçesinde alışveriş alanındaki en işlek noktalar olan Gazi ve Melikahmet caddelerinde hareketlilik gözlendi. Sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığın, alışveriş yapmaması dikkat çekti.

Ramazan öncesi hazırlıklarını tamamlayan esnaf, kalabalığa rağmen işlerinin durgun olduğunu söyledi. Melikahmet Caddesi'nde şarküteri işleten Neytullah İmer, bugünkü kalabalığın, beklentilerini karşılamadığını belirterek, "Kaç gündür iş yok. 4 gün de sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Dün işlerimiz biraz daha iyiydi. Bugün beklentimiz karşılanmadı. Burası kentin alışverişi için önemli bir nokta. Ekmeğimizi de kazanmak istiyoruz" dedi.

Gıda ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan fırsatçılardan şikayetçi olduğunu dile getiren esnaftan Aziz Ünal da "Yoğurdun kilosu 4 liraydı şimdi 6 lira olmuş. Fırsatçılık yapıyorlar. Domates 1 hafta önce 3 liraydı şimdi 6 lira. Bu fırsatçılık değil de nedir?" diye konuştu.

Lice ilçesinden ramazan alışverişi için Diyarbakır'a gelen Kadri Özdemir ise "Ramazan alışverişine çıktım. İhtiyacım olan her şeyi aldım. Elma, üzüm, pekmez, helva, kayısı gibi ürünler aldım. Allah bize kuvvet verir. Koronavirüs inşallah geçer" dedi.

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Kaynak: DHA