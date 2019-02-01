Diyarbakır'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı

DİYARBAKIR'da sahte içkiden zehirlenerek, hayatlarını kaybedenlerin saysı 3'e yükseldi. Hayati tehlikeyi atlatamayan 6 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Geçen 27 Ocak'ta Diyarbakır'ın farklı bölgelerinde metil alkol zehirlenmesi yaşayan 9 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şaban Güneş (48) aynı gün, özel bir hastanede tedavi altında tutulan Ebugalip Durmuş ise bir gün sonra hayatını kaybetti. Halen hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavileri süren ve hayati tehlikeyi atlatamayan 7 kişiden Mehmet Savaş da bugün yaşamını kaybetti.

DHA