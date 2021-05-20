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  3. Diyarbakır'da sahte toz çamaşır deterjan ele geçirildi: 1 ton 990 kilogram!

Diyarbakır'da sahte toz çamaşır deterjan ele geçirildi: 1 ton 990 kilogram!

Diyarbakır'da il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından, 1 ton 990 kilogram sahte toz çamaşır deterjan ele geçirildi.

Diyarbakır'da sahte toz çamaşır deterjan ele geçirildi: 1 ton 990 kilogram!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesinde ikamet eden şüphelinin elinde bulundurduğu sahte deterjanları piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce Pirinçlik Mahallesi'nde Y.Y'ye ait minibüste yapılan aramada, 1 ton 990 kilogram sahte toz çamaşır deterjan bulundu.

Ele geçirilen sahte temizlik ürünleri muhafaza altına alınarak Diyarbakır Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi, şüpheli hakkında 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

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