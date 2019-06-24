Diyarbakır'da şehit olan erin cenazesi Yalova'da toprağa verilecek

YALOVA (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde görev yaptığı karakolda "silah kazası" sonucu şehit olan er Muhammed İslam Altuğ'un (21) ailesine şehadet haberi verildi.

Yalova Valisi Muammer Erol, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ile beraberindekiler, şehidin Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki babaevine geldi.

Yetkililer, anne Şükret ve baba Hakan Altuğ'a şehadet haberini vermesinin ardından Türk bayrağı asılan evin önüne Yalova Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

Altuğ'un iki kardeşinin bulunduğu ve nişanlısı Ayşenur Kaya ile ağustos ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi.

Şehidin kuzeni Gökhan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muhammed İslam Altuğ ile en son 15 Haziran'da görüştüklerini söyledi.

Altuğ'un, terhis olup Yalova'ya gelmeye hazırlandığını belirten Demir, "Cuma günü akşam buraya inmiş olacaktı. 31 Ağustos gibi düğün düşünüyorlardı." dedi.

Şehidin naaşının, uçakla Yalova'ya getirilerek yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yalova Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.

Kaynak: AA