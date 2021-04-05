Diyarbakır’da seyir halindeki tırın yan yattığı kaza ucuz atlatıldı

Diyarbakır'da seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolu Devegeçidi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 KP 511 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan tır, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı