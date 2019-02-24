İstanbul1 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 3 silah ele geçirildi.

Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı, 3 silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede silah kaçaklığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 2 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda, Kalaşnikof tüfek, Browning marka 9 mm. çapında tabanca, av tüfeği ve silahlara ait şarjör ile mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.