Diyarbakır’da silahlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam Bismil ilçesine bağlı Köseli Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, geçen yıl aralarında çıkan bir olaydan dolayı husumetli olan iki aile köpek için tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. İki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayda silahla yaralanan ve akraba oldukları öğrenilen Onur. A. ve Bekir A. silahla, Ömer A. ile Engin A. sopayla yaralandı. Yaralılar yakınları ve mahalle sakinleri tarafından Köseli Mahallesi'ne 100 metre mesafede bulunan Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga, olay yerine giden jandarma ekibinin ve mahalle sakinlerinin araya girmesiyle son bulurken, olayın büyümemesi için hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişiden biri Diyarbakır'a sevk edilirken diğer yaralılar Bismil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA