İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Diyarbakır’da silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı

Diyarbakır’da silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yüzü maskeli bir grup tarafından düzenlenen silahlı ve bıçaklı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır’da silahlı ve bıçaklı saldırı: 1 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yüzü maskeli bir grup tarafından düzenlenen silahlı ve bıçaklı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Çınar ilçesine Bağlı Şükürlü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli bir grup tarafından Y.D. adlı kişiye yolda yürürken silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi. Kanlar içinde yere düşen Y.D.'yi gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Y.D. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.