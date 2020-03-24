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Diyarbakır’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Diyarbakır’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Diyarbakır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Diyarbakır'da akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış esnasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Öte yandan sağanak yağış ve gök gürültüsü sonrası çakan şimşek, sokak lambasına isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA




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