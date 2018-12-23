Diyarbakır’da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Kentte görüş mesafesi 20 metrenin altına kadar düştü.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü kentte, seyir halindeki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İHA