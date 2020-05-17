Diyarbakır'da sokağa çıkan 65 yaş üzerindekiler, gölge alanları tercih etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ikinci kez sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü kişiler, Diyarbakır'da sıcak hava nedeniyle gölgelik alanlara akın etti.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 21 Mart'ta sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü kişiler, bugün 12.00- 18.00 saatlerinde ikinci kez sokağa çıkıyor. Geçen hafta 4 saat izin verilen yaşlıların sıcak havadan etkilenmeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dışarıda kalma süreleri bu kez 6 saate uzatıldı.

Uygulamanın başladığı saat 12.00'de Diyarbakır'daki yaşlılar, park ve bahçelere akın etti. Sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerinde seyrettiği kentte sokağa çıkan 65 yaş üstü kişiler, güneşten korunmak için gölgelik alanları tercih etti. Tarihi Diyarbakır Surları'nın gölgesinde ve parklarda zaman geçiren yaşlıların, koronavirüs tedbirlerine de uydukları gözlendi. Maske takan yaşlılar, birlikte gezdiği arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına göre gölgede oturarak, sohbet etti.

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Kaynak: DHA