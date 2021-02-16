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  3. Diyarbakır'da sokak ortasında katledilen Gülistan Şaylemez'in katili öz kardeşi çıktı!

Diyarbakır'da sokak ortasında katledilen Gülistan Şaylemez'in katili öz kardeşi çıktı!

Diyarbakır'da dün akşam sokak ortasında silahla vurularak öldürülen 37 yaşındaki Gülistan Şaylemez'in katili, kardeşi Abdullah Şaylemez olduğu ortaya çıktı. Genç kadının bir süre önce ise babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası A.S.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da sokak ortasında katledilen Gülistan Şaylemez'in katili öz kardeşi çıktı!

Diyarbakır'da işlenen kadın cinayetinin detayları ortaya çıktı.  Diyarbakır Adliyesi'nin karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda, Gülistan Şaylemez kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan erkek, silahıyla 5 el ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan kontrolde, genç kadının öldüğünü belirledi.

Diyarbakır'da sokak ortasında katledilen Gülistan Şaylemez'in katili öz kardeşi çıktı!

''NAMUS YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM''

Güvenlik kameralarından kimliği belirlenen kişinin Gülistan Şaylemez kardeşi 28 yaşındaki Abdullah Şaylemez olduğu tespit edildi. Bağlar ilçesinde suç aleti silahla yakalanan Şaylemez ekiplerce emniyete götürüldü. Gözaltına alınan katil zanlısı ilk ifadesinde cinayeti 'namus meselesi' nedeniyle işlediğini söyledi. 

Diyarbakır'da sokak ortasında katledilen Gülistan Şaylemez'in katili öz kardeşi çıktı!

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