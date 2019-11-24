Diyarbakır’da sonbahar güzellikleri

Diyarbakır'da sonbahar ayları nedeniyle sararan ve yaprak dökmeye başlayan ağaçlar ile UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Hevsel Bahçeleri'ndeki renk cümbüşü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kültürlerin ve medeniyetlerin buluştuğu binlerce yıllık tarihi Diyarbakır'da sonbahar mevsimi, tüm güzelliklerini ortaya çıkardı. Sarı, yeşil, turuncu ve mavi renklerinin hakim olduğu kentte renk cümbüşü görenleri kendine hayran bıraktı. Ortaya çıkan manzara kentin güzelliğine güzellik katarken, fotoğraf tutkunları da en güzel kareyi yakalamak için ağaçlık alanlara koştu.

Bütün renkleri bünyesinde barındıran UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri, oluşturduğu manzara ile kendine hayran bıraktı. Sarı ve yeşil tonların muhteşem uyumunun bulunduğu bölge drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA