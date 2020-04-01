Diyarbakır’da sular altında kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu. Yağış sonrası sular altında kalan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Diyarbakır'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği açıklaması sonrası kentte şiddetli sağanak yağışı başladı. Gök gürültü şekilde başlayan sağanak yağış nedeniyle havanın kararması sonrası trafikte ilerleyen araçlar farlarını açarak ilerledi.

Gök gürültü ve sağanak yağmurun devam ettiği kentte, 75 metrelik yolda bazı araçla su altında kaldı. Araçların sular altında kalması nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. Yağmur sularından dolayı ilerlemeyen araçların imdadına Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yetişti. Ekipler çekici yardımıyla sular altında kalan araçları kurtardı.

Kentte sağanak yağışların akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

Kaynak: İHA