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  3. Diyarbakır’da şüpheli ölüm! Radyoloji uzmanı doktor çevre yolunda ölü bulundu

Diyarbakır’da şüpheli ölüm! Radyoloji uzmanı doktor çevre yolunda ölü bulundu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde radyoloji uzmanı bir doktor, çevre yolunda park halindeki otomobilinin önünde ölü olarak bulundu. Karaşin'in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı açıklandı.

Diyarbakır’da şüpheli ölüm! Radyoloji uzmanı doktor çevre yolunda ölü bulundu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşanan olayda radyoloji uzmanı bir doktor ölü olarak bulundu. Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi üzerinde bulunan çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DBA 286 plakalı otomobilin çevre yolunda park halinde olduğunu fark eden polis ekipleri, otomobili inceledi. Ekipler, bu sırada yerde yatan birini gördü, durumu 112 sağlık görevlilere bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

OTOMOBİLDE İNCELEME YAPILDI

Polis, yaptığı kimlik çalışmasında ölü olarak bulunan kişinin 41 yaşındaki Radyoloji Uzmanı doktor Mehmet Karaşin olduğunu belirledi. Olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilen Karaşin'in otomobilinde de inceleme yapılması sonrası cenazesini otopsi yapmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karaşin'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenilirken, Radyoloji uzmanı Karaşin'in evli bir çocuk babası olduğu bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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