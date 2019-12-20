Diyarbakır’da Sur İlçe Belediye Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır’ın HDP’li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve 2 meclis üyesi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP’li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde sabah saatlerinde arama yaptı.

Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FİLİZ BULUTTEKİN KİMDİR?

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dünyaya gelen Buluttekin ilk, orta ve lise eğitimini Kulp'ta tamamladı. Diyarbakır'da çeşitli sivil toplum örgütlerinde kadın ve çocuk hakları alanında çalışma yürüten Buluttekin, HDP İl Başkanlığı yönetiminde yer aldı.Evli olan Buluttekin'in 3 çocuğu bulunuyor.