Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçıları suç üstü yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine yapılan operasyonda toplam 2 bin 328 adet tarihi eseri satmaya çalışan 3 kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alınırken, tarihi eserlere el konuldu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bismil ilçesinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edildiği tespit edilerek operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 11 Ocak 2019 Cuma günü Diyarbakır ili Bismil ilçesinde icra edilen operasyonda; bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerilerinde ve ikamet ettikleri adreslerde yapılan adli aramalarda; 2 bin 263 adet sikke, 21 adet bronz ve gümüş yüzük, 20 adet obje, 7 adet bileklik, 5 adet bronz heykel, 4 adet hac, 1 adet bakır kap, 1 adet bakır kapak, 5 adet ok ucu, 1 adet ceylan simgeli mühür olmak üzere toplam 2 bin 328 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 3 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

Kaynak: İHA