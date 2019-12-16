Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda Roma ve Bizans dönemine ait toplam 44 adet madalyon, altın, gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Diyarbakır il merkezinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları, Roma ve Bizans dönemine ait olduklarını iddia ettikleri heykel ve sikkeleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Alınan bilgiye istinaden, 13 Aralık 2019 Cuma günü Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan adli aramada Roma, Bizans ve Emevi dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet bayan figürlü fildişi madalyon, 3 adet altın sikke, 5 adet gümüş sikke ve 35 adet bronz sikke olmak üzere toplam 44 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Olayda ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınmış, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA