Diyarbakır’da tarım sempozyumu düzenlenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ekoloji Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası, Kadın Emek Doğa Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi ile ortaklaşa 15-16 Haziran tarihlerinde tarım sempozyumu düzenleyecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ekoloji Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Kadın Emek Doğa Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi ile ortaklaşa tarım sempozyumu düzenleyecek. 2 gün sürecek olan, tarım ile hayvancılık sorunlarının ele alınacağı sempozyumda ayrıca iklim, kooperatifleşme ve gıda güvenliği konuları da masaya yatırılacak. Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan sempozyum 15 Haziran saat 10.00'da yapılacak açılış konuşmalarıyla başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından sempozyum farklı konularda yapılacak 3 oturumla devam edecek.

Tarım Sempozyumu, 16 Haziran'da Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Su Arıtma Tesisi ve Ekoloji Derneği Tohum Gıda Komisyonu Üretim Alanı'na yapılacak teknik gezilerle sona erecek.

Kaynak: İHA