Diyarbakır'da tatlılar, kısıtlama günlerinde kuryeyle evlere ulaştırılıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerden Diyarbakır'da tatlıcılar, evlere servis için kurye hizmetine başladı. Bazı tatlıcılar, bu hizmeti sunmak için ek istihdam yarattı.

Diyarbakır'da, ramazan ayı ile birlikte tescilli burma kadayıfı başta olmak üzere soğuk baklava, sütlü nuriye, fıstık midye gibi birçok yöresel tatlıya talep arttı. Siparişlere yetişmek için ek mesai yapan tatlıcılar, kısıtlama döneminde siparişlerin eve götürülmesi için kurye hizmetine başladı.

Diyarbakır'ın köklü tatlıcılarından Hacı Baba Pastaneleri sahibi Yılmaz Elaldı, bünyesindeki 18 işletmede, başta sokağa çıkma kısıtlama günleri olmak üzere diğer günlerde telefonla yapılan tatlı siparişlerini ulaştırmak için hem yeni istihdam yaparken, hem de personeliyle ek mesaiye başladı. Koronavirüs salgınına karşı fabrika ve tüm pastanelerinde tedbirleri aldıklarını anlatan Yılmaz Elaldı, tatlı üretiminde kullandıkları malzemelerini ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ettiklerini söyledi.

'TÜM HİJYEN TEDBİRLERİ ALARAK HİZMETİMİZİ YAPIYORUZ'

Sipariş edilen tatlıları hijyen kurallarına göre evlere ulaştırdıklarını anlatan Elaldı, "Motosiklet ve araç kuryelerimiz evlere ulaştırdıkları siparişleri maske takarak, eldiven kullanarak ve birçok hijyen kuralına uyarak çalışmalarını yapıyor. Çalışanlarımız, siparişlerini teslim ettikten sonra kendilerini dezenfekte ediyor. Herkes rahat olsun, tüm hijyen tedbirleri alarak hizmetimizi yapıyoruz" dedi.

Kurye çalışanları, kısıtlama günlerinde trafik olmadığı için 30 dakikalık bir mesafeyi 12 dakika gibi bir sürede müşterilere ulaştırdıklarını söyledi.

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Kaynak: DHA