Diyarbakır’da terör operasyonu: 11 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 11 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terörö örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan Ecemiş, Şenlik, Birlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy ve Ceper köyleri ile bağlı mezraları, Hani ilçesine bağlı olan Kaladibi, Akçayurt, Topçular ve Yukarıturalı köyleri ile bağlı mezraları 6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi" denildi.

Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşları can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacak kaydedildi.

Kaynak: İHA