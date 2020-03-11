İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı

Diyarbakır'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı

Diyarbakır'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Alipinar Mahallesi Mardin Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 66 HL 099 plakalı araç ile 21 BF 610 plakalı araçlar çarpıştı. Olayda araçlarda bulunan Nahsin E., Mehmet E., Sertaç E., Zulehda E., Nazdar E., Fihdez E.,Mustaf M., ile Ramazan M. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı

Kaynak: İHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT