Diyarbakır'da yasağın 2'nci gününde cadde ve sokaklar bomboş

DİYARBAKIR'da, koronavirüs önlemleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde kentin en işlek meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kent için ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde de Diyarbakır'da sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar bomboş kaldı. Market, bakkal, fırıncılar, eczane, belediye personelleri ve sağlıkçılar gibi sokağa çıkma izni olanlar dışında sokaklarda insana rastlanmadı.

Emniyet ekipleri kentin değişik noktalarındaki kontrol noktalarında dışarıda olanlara kimlik ve izin belgesi sordu. İzin belgesi olmayanlara idari para cezası kesildi. 4 günlük sokağa çıkma yasağının 2'nci günün ramazan ayının ilk gününe rastlaması da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmasında etkili olduğu görüldü.

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Kaynak: DHA