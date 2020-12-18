Diyarbakır'da yaşanan sisli hava nedeniyle uçak seferleri iptal edildi
Diyarbakır'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Kara trafiği yavaşlatırken, uçak seferlerinin de iptaline neden oldu.
Diyarbakır'da dün sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentte araç sürücülerinin sis ve uyarı dörtlü lambalarını yakıp hızlarını düşürerek ilerlediği görüldü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşandı. Kentte yoğun sis nedeni ile bazı uçak seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.