Diyarbakır’da yavru ebabil kuşu görüldü

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde bulunan Birkleyn Mağaraları'nda yavru ebabil kuşu görüldü.

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde bulunan tarihi Birkleyn Mağaraları civarında vatandaşlar, nadir olarak görülen yavru ebabil kuşu buldu. Kuşun yavru olduğunu gören vatandaşlar, hayvanın yuvasını aramaya koyuldu. Bir süre etrafı gezen vatandaşlar, daha sonra ebabil kuşunun yuvasına rastladı. Vatandaşlar buldukları yavruyu yuvasına bırakarak bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA