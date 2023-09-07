Diyarbakır’da yeni eğitim-öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

Diyarbakır'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Diyarbakır’da yeni eğitim-öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

Diyarbakır'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik toplantısı Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Vali Ali İhsan Su, önümüzdeki eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin sağlıklı bir şekilde okullarına ulaşması ve okullarında güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri için gereken tedbirlerin alındığını belirtti.

Çocukların güvenli bir ortamda seyahat etmelerini sağlamak üzere okul servis araçları ile sürücüleri üzerinde denetimlerin tüm eğitim ve öğretim yılı boyunca aralıksız sürdürüleceğini ifade eden Vali Su, "İlimizde özellikle okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışı ile mücadele kararlılıkla sürdürülecek. İlgili kurum ve kuruluşlar, idareciler ve veliler olarak hep birlikte hareket ederek, öğrencilerin güven içerisinde bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesi için çalışacaklar" dedi.

Vali Ali İhsan Su, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının öğrenciler, veliler ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Abdullah Çiftçi, İlyas Öztürk, merkez İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erkan Varol, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, ilgili kurum amir ve yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı.

Diyarbakır’da yeni eğitim-öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

Diyarbakır’da yeni eğitim-öğretim yılı güvenlik toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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